Napoli, tenta di estorcere soldi alla madre e la colpisce: 35enne denunciato

Violenza becera a Napoli. La polizia ha notato in strada un uomo che si è dato alla fuga: dopo un inseguimento è stato raggiunto e bloccato in corso Arnaldo Lucci. Poco dopo, si è avvicinata una donna che, indicando l’uomo fermato come il proprio figlio, ha raccontato che quest’ultimo l’aveva raggiunta nei pressi di Porta Nolana e, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto del denaro, ma di fronte al suo rifiuto l’aveva colpita facendola rovinare al suolo; quest’ultima, intimorita, si era allontanata velocemente per rifugiarsi a casa di sua figlia ma l’uomo l’aveva seguita, pertanto è stata contattata la polizia.

Un 35enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa cui è sottoposto.