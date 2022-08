Napoli, madre denuncia il figlio: mi ha rapinato e preso a schiaffi

Decumani, in commissionato arriva una donna per denunciare di essere stata vittima di rapina da parte del figlio. Non la prima, anche quella mattina le aveva chiesto dei soldi e, di fronte al suo rifiuto, l'aveva aggredita con schiaffi e spintoni prendendole il telefono prima di darsi alla fuga. Poco dopo, i poliziotti in vico Gabella alla Farina hanno rintracciato il giovane che, alla vista degli operatori, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato raggiunto e bloccato. Così il 33enne napoletano con precedenti di polizia è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

