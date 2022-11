Napoli, madre e figlia pusher: la ragazza ha solo 14 anni

In via della Metamorfosi nel quartiere Ponticelli i carabinieri bloccano due pusher. Sono madre e figlia, hanno 40 e 14 anni, e i militari le fermano mentre cedono una dose di marijuana a un cliente poi segnalato alla Prefettura. Poi perquisiscono la casa e sequestrano altre 10 dosi di droga tra marijuana e hashish, oltre al materiale per il confezionamento e alla somma contante di 50 ritenuta provento del reato. Per la madre scatta l'arresto e la detenzione in csrcere, la 14enne viene denunciata e affidata al padre.