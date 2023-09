Napoli, maestra aggredita dai genitori di un alunno nella scuola per l'infanzia

I carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli sono intervenuti a Fuorigrotta in via Cariteo 46 in una scuola per l'infanzia.

Poco prima delle 10, per cause in corso di accertamento, un’insegnante era stata aggredita dai genitori di un alunno.

La docente - una donna di 59 anni - è stata medicata nell’ospedale San Paolo. Diagnosi di choc emotivo e contusione cranica, guarirà in cinque giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri.