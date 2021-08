Arrestato a Napoli mafioso nigeriano della «Black Axe»

Si tratta di Godspower Ighoyiwi, il 38enne di origini nigeriane ma residente a Qualiano, arrestato dai carabinieri di Napoli, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip presso il tribunale dell’Aquila.



L’uomo è accusato di associazione mafiosa, frode informatica e di appartenere all’organizzazione criminale nigeriana «Black Axe», dedita al traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e frode informatica.

Il 38enne è stato controllato in via Stefano delle Chiaie, nel quartiere San Carlo Arena, mentre era in auto con un connazionale. È ora nel penitenziario di Secondigliano.