Magistrati in campo, dopo trent'anni addio alle partite a Napoli

Martedì 27 Novembre 2018, 07:00

Per molti di loro, lo scoglio principale non era entrare in aula e indossare la toga, come giudice o come pubblico ministero nel debutto in un processo. Per molti di loro, l'emozione più forte è stata quando hanno indossato la maglia - quella maglia - la casacca della squadra di calcio dell'associazione napoletana magistrati.Qualcosa in più di una partitella tra amici in stile dopolavoro, qualcosa in più di un appuntamento sportivo. Dice Catello Maresca (dieci anni di Dda, centinaia di arresti, tra cui Antonio Iovine e Michele Zagaria), oggi pm anticorruzione: «Per me il debutto da calciatore nella squadra dell'Anm ha addirittura anticipato il mio ingresso nei ranghi della magistratura. Anno 1997, avevo 25 anni, da poco avevo sostenuto gli scritti per il concorso in magistratura, fui convocato dal mister, quella partita mi portò benissimo». Mister? E chi era il mister?