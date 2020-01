Napoli, l'accusa del procuratore generale: «Magistrati sotto inchiesta, questione morale da non sottovalutare»

«Esiste una Questione morale all’interno della magistratura nel nostro distretto, rispetto alla quale la parte sana delle toghe non possono chiudere gli occhi. Una questione morale che non è marginale, come emerge dal coinvolgimento di due magistrati del nostro distretto, dalla deflagrazione istituzionale nel Csm e dalle vicende calabresi». Lo ha detto il procuratore generale Luigi Riello, nel corso dell’incontro con la stampa che precede l’inaugurazione dell’anno giudiziario, a proposito delle inchieste napoletane e romane che hanno fatto emergere il

Coinvolgimento di alcuni magistrati a vario titolo finito in fascicoli per ipotesi di corruzione.

Sulla opportunità di non abbassare la guardia rispetto a comportamenti disdicevoli, concorda anche il presidente di corte di appello Giuseppe De Carolis: “È importante che il corpo sano della magistratura possa rispondere bene di fronte a quanto sta emergendo, lo dico per saldare la fiducia nella giustizia da parte dei cittadini. È importante che la stessa magistratura reagisca in modo corretto”.

Un incontro nel quale sono stati forniti i dati della criminalità del distretto. Diminuzione dei reati in quasi tutti i settori eccetto gli omicidi volontari passati da 21 a 22, mentre un trend positivo viene fatto registrare per le lesioni dolose, i reati sessuali, i reati predatori, le estorsioni, la prostituzione.

Negativo invece il saldo per quanto riguarda la camorra: lo scorso anno c’è stato un boom di denunce per associazione camorristica, che passano da 27 a 53, un numero che offre una doppia possibilità di lettura: crescono e si rafforzano i clan, ma migliora il lavoro degli inquirenti e - probabilmente - anche la fiducia dei cittadini nel rivolgersi alle istituzioni.

Preoccupante invece il dato della prescrizione. In corte di Appello un processo su tre si prescrive; attualmente ci sono 50mila processi in appello, mentre i risultati della nuova legge sulla prescrizione (a partire dal primo gennaio del 2020) si registreranno solo tra sette anni.

