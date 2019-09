Napoli, magrebino fermato con la droga: nascondeva due panetti di hashish in un vano ricavato nel muro

Mercoledì 11 Settembre 2019, 15:22

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno bloccato un giovane magrebino in via Postica Maddalena, mentre usciva di casa con la droga.Durante il controllo nell’abitazione, in un vano ricavato nel muro, sono stati rinvenuti due panetti di hashish del peso complessivo di 170 grammi e la somma di 810 euro.L’uomo, Kanzoul Mohammed Amine, 25enne tunisino, irregolare, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.