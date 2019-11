Maltempo, crolla la tettoia della pizzeria nel Napoletano: cinque feriti, uno è in ospedale

Il crollo di una tettoia in legno di un pizzeria ha causato il ferimento grave di un uomo e il coinvolgimento di altre quattro persone. Tra loro, un bambino,, anch’egli ferito ma in modo lieve. Il fatto è avvenuto a Terzigno, in località Passanti intorno alle 23 di ieri sera: quasi certamente a causa dell’abbondante pioggia si è verificato il cedimento parziale di una tettoia in legno di una pizzeria.

Nel crollo è rimasto ferito un avventore, portato in ospedale a Nocera Inferiore: è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Ma anche altre quattro persone sono rimaste coinvolte e visitata dai medici, sebbene per nessuno di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. Tra i feriti anche un bambino : un’ambulanza è arrivata sul posto anche per lui, ma secondo le prime ricostruzioni avrebbe riportato solo lievi escoriazioni. In azione i vigili del fuoco di Castellammare di Stabia e i carabinieri, oltre naturalmente alle ambulanze del 118

