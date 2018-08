Gli effetti della bomba d'acqua su Napoli: maxi voragine a Chiaiano

Giovedì 23 Agosto 2018, 12:00

Dopo la bomba d'acqua l’emergenza per la sicurezza delle strade. In via del Cimitero a Chiaiano una cospicua porzione di asfalto ha ceduto collassando in pochi minuti dopo le forti piogge di ieri pomeriggio. Alla base del dissesto - secondo le prime verifiche - una condotta fognaria che non è riuscita a contenere il forte flusso di acqua e fango generato dal nubifragio.«Siamo accorsi immediatamente sul posto - dichiara il vicepresidente dell’VIII Municipalità Salvatore Passaro - e abbiamo constatato l’entità dei danni contannando una squadra del ciclo integrato delle acque che dovrebbe intervenire al più presto. Adesso, però, temiamo nuove piogge che potrebbero allargare ancor di più la voragine, rendendo insicura la strada e costringendoci alla chiusura.