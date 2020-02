© RIPRODUZIONE RISERVATA

Collegamenti marittimi a singhiozzo per Ischia a causa del forte vento di ponente che spira in queste ore nel golfo di. Fermi quasi del tutto i mezzi veloci a partire da metà giornata, aumentano ora dopo ora anche le cancellazioni delle corse effettuate con navi traghetto. Attualmente restano confermate pochissime partenze dae Napoli per il pomeriggio ed è probabile in serata il blocco totale dei collegamenti per le due isole. Lo stop a navi e aliscafi potrebbe protrarsi fino a domattina, considerato il previsto perdurare di condizioni meteo avverse.