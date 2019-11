Bomba d'acqua su Napoli, maxi voragine ai Ponti Rossi: sgomberate 25 famiglie

È emergenza maltempo a Napoli. Alle 3.15 di questa notte s'è aperta una maxi voragine in via Udalrigo Masoni, all'altezza dei civici 46 e 63: 25 nuclei familiari sono stati sgomberati dai vigili del fuoco in via precauzionale. Sul posto presenti i pompieri del nucleo biologico chimico radiometrico, funzionari e tecnici di Abc, Italgas e Enel, agenti di polizia municipale e protezione civile.



Ultimo aggiornamento: 08:20

È emergenza totale in tutta la città e la provincia: alla sala operativa dei vigili del fuoco di Napoli sono arrivate centinaia di segnalazioni e altrettanti interventi da effettuare tra allagamenti (strade e abitazioni) e alberi abbattuti a seguito della bomba d'acqua di questa notte.