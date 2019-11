Le piogge insistono su Napoli ed i disagi aumentano tra i cittadini della periferia. A Pianura in via Vicinale dei Monti, i fanghi generati dal dilavamento della collina dei Camaldoli continuano ad invadere le strade e le case dei residenti.



Fiumi di melma e detriti si depositano ai margini dei marciapiedi e sulle carreggiate, rendendo difficile il passaggio di auto e pedoni. Ma non basta. Una volta asciugata, la fanghiglia depositata al suolo inizia a solidificarsi generando vere montagne di terreno che – ad ogni folata di vento – rendono l’aria irrespirabile.

«Spaliamo ogni giorno – affermano i residenti – tra mille problemi e difficoltà. Non è semplice liberare la strada da questi fanghi e per questo, quando possiamo, ci rivolgiamo a ditte e specialisti con attrezzi specifici. Ma non possiamo andare avanti così, anche perché la situazione peggiora e nessuno ci aiuta. In questa zona di Pianura siamo completamente abbandonati a noi stessi. La settimana scorsa chiamammo l’ambulanza perché alcuni ragazzi asmatici non riuscivano a respirare. Le vasche sulla strada – che dovevano raccogliere il dilavamento – funzionano ad intermittenza, mentre altre sono fuori uso. Si deve intervenire subito perché siamo stanchi di vivere in queste condizioni».



