Napoli, l'ultimo atto di DeMa: parchi e cimiteri chiusi due giorni per vento forte

Ultima ordinanza a Napoli per il sindaco De Magistris, che lunedì effettuerà il passaggio di consegne con Gaetano Manfredi a Palazzo San Giacomo. A seguito dell'avviso di allerta per vento forte e molto forte emesso dalla Protezione civile regionale e valido dalle ore 20 di oggi 13 ottobre fino alle ore 14 del 15 ottobre è stata disposta la chiusura per entrambe le giornate dei parchi e dei cimiteri cittadini.

Questi i fenomeni attesi: venti forti, localmente molto forti nella giornata di domani, giovedì 14 ottobre 2021, da Nord-Nord-Est con raffiche. Mare agitato, localmente molto agitato al largo e lungo le coste esposte.