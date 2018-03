Martedì 20 Marzo 2018, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 13:44

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato una nuova allerta meteo per piogge e temporali valevole a partire dalle ore 15 di oggi e per le successive 24 ore. Sull'intero territorio regionale insisterà un rischio idrogeologico di colore Giallo per l'impatto al suolo derivante dalle precipitazioni. Il quadro meteo evidenzia rovesci o temporali che in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche intensi. I venti spireranno localmente forti dai quadranti meridionali con possibili raffiche. Il mare si presenterà agitato.Tra i principali rischi possibili si evidenziano «Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); Occasionali fenomeni franosi».La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi mitigandone il rischio.