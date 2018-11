Napoli tra allagamenti e alberi crollati, a rischio la funicolare di Mergellina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 3 Novembre 2018, 08:00

Se volete un esempio, plateale, del caos nel quale è immersa la nostra città, seguiteci nel racconto paradossale di una funicolare chiusa due volte nella stessa giornata, per due motivi differenti ma entrambi collegati al maltempo.Quella che segue è la storia triste della funicolare di Mergellina, maltrattata e troppo spesso chiusa per mancanza di personale, che ieri ha vissuto il giorno più paradossale della sua storia.A metà mattinata, quando Napoli ha già fatto i conti con la pioggia insistente delle prime ore del mattino, scatta il primo allarme: nella galleria che accoglie i vagoni per il breve tratto finale che si infila sotto via Orazio, piove copiosamente. Non è questione di qualche goccia d'acqua che viene giù di tanto in tanto. La volta della galleria è come se non esistesse: cade talmente tanta acqua che le scale diventano un fiumiciattolo che si allarga fino ai binari.Scattano le procedure di emergenza. L'impianto viene chiuso perché sono necessari sopralluoghi e verifiche. Arrivano squadre di addetti dell'Anm (che gestisce l'impianto) vengono convocati pure gli esperti dell'Abc e del servizio fognature perché si ipotizza la rottura di una condotta.Gli esperti verificano, controllano, osservano: però non riescono a scoprire nessuna causa per quell'infiltrazione impressionante: forse, ma va sottolineato il forse, è colpa di vecchi lavori stradali su via Orazio che avrebbero compromesso l'impermeabilizzazione; o forse è il punto di congiunzione fra asfalto e marciapiede che ha qualche punto di rottura. Nessuno sa cosa sia accaduto, però i tecnici del'Anm dicono che quell'infiltrazione non ha minato la solidità della galleria, e poi ha anche smesso di piovere, per cui la funicolare può riprendere le sue corse regolarmente. Si fa per dire.