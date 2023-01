Il maltempo distrugge anche i dintorni del Maradona. Dai ponteggi traballanti agli alberi, dalle strade ai sottopassi. Il vento dei giorni scorsi ha messo in ginocchio la città fragile, compresa l’area dell’ex San Paolo, tempio della capolista in Serie A. Il soffitto del tunnel Claudio - da poco riaperto interamente alla circolazione dopo mesi e mesi di transenne a chiuderne il lato sinistro - è venuto giù a causa di probabili infiltrazioni, aggiungendo ulteriori disagi in una zona assillata da traffico congestionato, assenza di parcheggi (quello nel ventre dello stadio è chiuso su per giù da trent’anni, ed è ancora in attesa di collaudo) e dal conseguente dominio della sosta abusiva. Una nuova tara, dunque, per tifosi e cittadini di Fuorigrotta. Il sottopasso che conduce dall’uscita della tangenziale verso piazzale Tecchio è off-limits. Dopo un primo intervento d’urgenza portato avanti nelle scorse ore, restano i nastri arancioni (che oltretutto sono stati forzati). Per le riparazioni e la riapertura della strada, si dovrà aspettare.



Il traffico è già cronicamente in tilt, in zona Maradona. Per questo dalla commissione Infrastrutture di via Verdi è partita una richiesta di intervento indirizzata all’assessorato di Cosenza e al Servizio strade e grandi reti tecnologiche: «Sollecito richiesta di intervento urgente di riparazione soffittatura sottopasso Claudio - quartiere Fuorigrotta», si legge nell’oggetto.

«A seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini - scrive il presidente della commissione sopracitata, Nino Simeone - in merito alle disastrose condizioni in cui versa il sottopasso Claudio, situato in via Claudio, nei pressi dello stadio Maradona, si evidenzia che allo stato attuale non risulta effettuato nessun intervento diretto alla risoluzione della problematica rappresentata. In particolare, il sottopasso interessato dal crollo della soffittatura risulta ancora chiuso e, pertanto, non accessibile ai passanti e ai tanti automobilisti. Attesa anche la rilevanza di tale galleria per decongestionare il traffico nelle strade limitrofe, si sollecita, dunque, un urgente intervento di riparazione della soffittatura del sottopasso, al fine di garantire l’incolumità degli utenti e di consentire la riapertura al passaggio veicolare». La commissione ringrazia poi la consigliera municipale Edvige Mariani che ha fatto le prime segnalazioni.

La grana del sottopasso Claudio complica uno scenario già ampiamente difficile, in termini di viabilità. La situazione, nelle vie adiacenti al Maradona, non è affatto agevole. Il traffico, la sosta selvaggia e l’abusivismo dei parcheggi la fanno da padrone. Ne sono una testimonianza, tra l’altro, i recenti blitz della polizia municipale a ridosso delle partite casalinghe della squadra di Spalletti. Decine e decine di auto sequestrate durante i match, che hanno creato sommosse avallate dagli stessi abusivi e relativi blocchi del traffico. Eppure, nel mirino dell’amministrazione Manfredi, ci sarebbe il recupero del parcheggio sottostante lo stadio, costruito proprio nella zona del sottopasso a ridosso degli ormai lontanissimi mondiali Italia ’90. Nei prossimi giorni - come filtra dall’assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità di Palazzo San Giacomo - è in programma un sopralluogo in quest’area chiusa da tempo, la cui riattivazione potrebbe alleviare - e non poco - i problemi della viabilità in zona ex San Paolo. Ovviamente, saranno portate avanti verifiche strutturali negli spazi di parcheggio deserti nella parte inferiore dello stadio.