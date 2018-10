Lunedì 29 Ottobre 2018, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 17:46

Prima vittima del maltempo a Napoli: uno studente è stato travolto da un albero abbattuto dal vento ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Paolo, dov'è poi deceduto.Originario di Pompei e studente di Ingegneria, il 21enne si trovava in compagnia di un amico in via Claudio quando gli è caduto addosso l'albero che lo ha tramortito. Soccorso dal 118, è arrivato all'ospedale di Fuorigrotta in condizioni già compromesse e a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvargli la vita.