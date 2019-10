Bomba d'acqua su Napoli, traffico in tilt in tutta la città: paralizzata la Tangenziale

Giovedì 3 Ottobre 2019, 10:30

Dopo l'ennesima bomba d'acqua che nella notte s'è abbattuta su Napoli e provincia, il traffico è intenso in tutta la città: lungo via Posillipo il corso d'acqua è diventato talmente alto e tumultuoso da superare il marciapiede e causare la caduta dei ciclomotori parcheggiati ai lati della strada, mentre tutta la rete viaria napoletana è andata sott'acqua, con particolari difficoltà lungo le vie costiere: da via Marina fino a via Acton l'asfalto è rimasto coperto da dieci centimetri di pioggia stagnante per ore: i lavori eterni non hanno consentito di studiare vie di deflusso per l'acqua piovana.Traffico intenso anche sulla Tangenziale di Napoli, in entrambe le direzioni tra Fuorigrotta e Capodichino, e sulle principali arterie di ingresso in città. Chiusi parchi e cimiteri, le scuole sono regolarmente aperte nonostante l'allerta gialla per la quale l'anno passato il sindaco annunciò che sarebbe stata sempre foriera di chiusura degli istituti scolastici.