Maltempo in Campania, tempesta di vento e pioggia flagella Capri nella notte

Una forte tempesta con vento a raffica di Libeccio che ha raggiunto forza 4, e mare in tempesta forza 6 con onde alte che hanno superato i quattro metri, flagellando l’isola per tutta la notte lasciando dietro di se una scia di danni e ha bloccato i primi collegamenti marittimi della mattinata.

La prima partenza è avvenuta alle 11 Il Fauno, nave lenta della Caremar, che ha fatto rotta per Napoli per lo scalo marittimo di Calata di Massa.

La capitaneria di porto e la guardia costiera ha provveduto al far rinforzare gli ormeggi alle imbarcazioni ferme in banchina per evitare incidenti e collisioni. Intanto il meteo promette migliorie durante l’arco della giornata potrebbe consentire la ripresa delle corse da Napoli e Sorrento.