Napoli, maltratta la moglie: 55enne arrestato al centro storico

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via dei Tribunali per la segnalazione di una lite in strada. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che chiedeva aiuto ed indicava un uomo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, è scappato fino a quando, dopo pochi metri, è stato raggiunto da una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale; l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze inveendo contro gli operatori che, non senza difficoltà, lo hanno bloccato. La vittima ha raccontato che, poco prima, era stata minacciata e aggredita dal marito per futili motivi. Rosario Capuano, 55enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Invece a Sorrento gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via degli Aranci hanno notato tre giovani di cui uno sorretto dagli altri due. I poliziotti hanno soccorso il giovane, in evidente stato di ebbrezza, ed hanno richiesto l’intervento del 118 accertando che i tre, tutti minori, poco prima avevano acquistato una bottiglia di whisky presso un supermercato consumandola subito dopo. Il titolare ed il cassiere dell'esercizio commerciale sono stati denunciati per somministrazione di bevande alcoliche a minori e determinazione in altri dello stato di ubriachezza.