I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo di Napoli hanno tratto in arresto un 43enne già noto alle forze dell'ordine resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia e di lesioni peronali volontarie. I militari dell’Arma sono intervenuti d’urgenza in via Mario Palermo bloccando il predetto che immediatamente prima aveva aggredito la moglie 36enne causandole contusioni ed escoriazioni guaribili in 5 giorni. Approfondendo la situazione è emerso anche che analoghi episodi, finora mai denunciati, andavano avanti da circa 3 anni. L’arrestato è stato tradotto a Poggioreale.

Sabato 10 Novembre 2018, 17:44 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 18:14

