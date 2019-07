Venerdì 26 Luglio 2019, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per due anni ha subito maltrattamenti da parte del suo compagno tossicodipendente. Dopo l'ennesima aggressione subita e dopo le cure dei medici del pronto soccorso del nosocomio ha deciso di denunciare i fatti e a chiedere protezione per sé e per i propri figli. I sanitari hanno allertato l'Ufficio specializzato nella tutela della fasce deboli della polizia municipale di Napoli che interveniva, prontamente, per avviare, con i servizi sociali la procedura a protezione delle vittime in condizione di particolare vulnerabilità, accompagnando la giovane mamma e i suoi figli nella «Stanza dell'Ascolto». A conclusione di un breve colloquio la giovane donna e i tre suoi figli venivano collocati in una struttura protetta.