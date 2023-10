“Stop alla violenza” è lo slogan delle mamme pronte a scendere in campo contro “le aggressioni e le azioni di sopraffazione” che coinvolgono i minori. Oggi che il gruppo di donne napoletane è diventato una rete civica che abbraccia papà, nonni e cittadini al di fuori dei loro ruoli sociali, la lista degli obiettivi si è allungata. L’esperienza capofila è stata il “volantinaggio mirato”, sabato al Vomero, “per informare e sensibilizzare la comunità sulla devianza minorile” come racconta a Il Mattino Nelide Milano, madre di tre figli e promotrice della rete.

Qual è il bilancio del volantinaggio in via Scarlatti?

«L’obiettivo è stato informare sulle frequenti aggressioni ai danni di minorenni picchiati senza motivo da coetanei che attaccano briga con scuse banali. Altrettanto importante è stato mettere a conoscenza i cittadini su cosa possiamo fare per stimolare le istituzioni e su come creare una rete di monitoraggio e solidarietà tra di noi. Abbiamo cominciato alle 18.30 fino alle 21 con la distribuzione di quasi 2000 volantini su cui ci siamo autofinanziati. Il bilancio è stato molto positivo perchè abbiamo avvicinato tutte le fasce di età, inclusi gli adolescenti».

Perchè l’iniziativa è stata organizzata al Vomero?

«Si tratta solo della prima azione di volantinaggio organizzata nei luoghi dove sono avvenute le ultime aggressioni in ordine di tempo. Tra il 6 e il 7 ottobre ci sono stati 4 raid di violenza con dinamiche molto simili. A via Scarlatti, due ragazzini sui 14 anni si avvicinavano a gruppetti di coetanei per litigare con scuse banali fino a picchiare un malcapitato con calci, pugni e schiaffi. La rete è nata a marzo dopo gli episodi di violenza in largo Celebrano e prossimamente organizzeremo manifestazioni a Chiaia, nel centro storico e possibilmente in tutti i quartieri cittadini. Non è una battaglia di quartiere, ci rivolgiamo a tutta la città. Dopo gli ultimi fatti di sangue intendiamo andare anche in provincia».

Che intende quando parla di stimolare le istituzioni?

«Il primo passo che abbiamo fatto è stato chiedere maggiore sicurezza e vigilanza sulle zone della movida, chiaramente attraverso l’impiego delle forze dell’ordine. Occorre denunciare gli episodi che accadono e noi invitiamo i cittadini a farlo. Molti genitori di ragazzini che avevano assistito ai raid di violenza ma non erano stati vittime dirette, credevano di non poter segnalare l’accaduto, invece si può. Il secondo passo è creare rete tra famiglie, scuole e istituzioni per rinnovare il patto sociale alla base della nostra comunità. In poche parole servono progetti e spazi per i giovani».

Cosa risponde a chi parla di giustizia fai da te?

«Non abbiamo mai parlato di ronde e non vogliamo sostituirci né alle istituzioni, né alle forze dell’ordine. Abbiamo semplicemente formato una comunità per condividere la necessità crescente di prendere in carico l’emergenza minori che ci riguarda tutti che si tratti di figli, nipoti o semplicemente dell’impatto che gli episodi hanno sul tessuto sociale. Purtroppo fanno eco solo gli episodi più violenti e drammatici. L’intento è di collaborare con le istituzioni. Ognuno deve fare la sua parte. Eravamo solo mamme e ora siamo semplicemente tanti cittadini uniti. Basti pensare che al volantinaggio hanno partecipato anche i commercianti esponendo i nostri volantini».

Cosa avete in programma ora?

«La rete civica cresce giorno per giorno. Io sono una delle voci ma siamo tanti e chiunque voglia aggiungersi può farlo dalla nostra pagina facebook “comitato sicurezza minori e adolescenti”. I social sono solo uno strumento, perché il nostro impegno è concreto come le denunce e gli esposti che abbiamo firmato. Il programma è continuare a far sentire la nostra voce e il mio appello è rivolto ai gruppi di genitori e cittadini di tutti i quartieri: uniamoci per tutelare i minori e i loro diritti».