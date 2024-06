Lo hanno assolto, ribaltando una condanna in primo grado a otto anni. Quinta sezione di Corte di Appello di Napoli, i giudici hanno assolto l'imprenditore di origini vesuviane Adolfo Greco, nel corso di un'inchiesta che puntava a fare chiarezza su due episodi di estorsione.

Un verdetto che cancella la condanna in primo grado, al termine del lavoro difensivo del professore e avvocato Vincenzo Maiello, che aveva impostato il ricorso in appello assieme al collega Ettore Stravino, decano dei penalisti scomparso pochi mesi fa, come ha ricordato lo stesso professor Maiello in sede di arringa (nel collegio è subentrato l'avvocato Stefano Montone). Un personaggio noto, l'imprenditore assolto. Anni fa, il nome di Adolfo Greco venne abbinato alla compravendita del castello Mediceo che finì nella disponibilità del boss della Nco Raffaele Cutolo, anche se su Greco sono state condotte in questi anni anche altre indagini da parte di altri uffici inquirenti del distretto napoletano.

Al momento, al netto dell'assoluzione firmata dai giudici della Corte di Appello, Greco resta sotto accusa nella vicenda investigativa legata alla gestione dell'area ex Cirio di Castellammare di Stabia (inchiesta condotta dalla Dda della Procura di Napoli), mentre la Procura di Santa Maria Capua Vetere ipotizza l'accusa di concorso esterno in associazione camorristica, in relazione a rapporti con il clan Zagaria, in uno scenario che ha visto a vario titolo coivolti anche ex dirigenti dell'ex gruppo Parmalat.

In quest'ultimo filone, Greco rischia una condanna a dieci anni di reclusione, ovviamente in attesa delle repliche difensive dopo la recente requisitoria dell'ufficio inquirente. Ma torniamo all'assoluzione napoletana in appello. Un verdetto che accoglie il lavoro difensivo per altri imputati, rappresentati - tra gli altri - dai penalisti Michele Riggi, Francesco Carotenuto e Francesco Romano.