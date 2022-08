Napoli, manca il personale al 118: richiamati gli infermieri

Rete dell'emergenza: caos ferie, mancano gli infermieri sulle ambulanze e in centrale operativa. Servizio 118 a rischio in città. A fronte della prospettiva di sopprimere alcune postazioni, rimaste a corto di personale, la Asl Napoli 1, agli inizi di questo mese, ha fatto scattare la mobilità d'urgenza temporanea, per 30 giorni, per una decina di camici bianchi spostati pertanto dal Loreto Nuovo e dal San Giovanni Bosco al 118. Il provvedimento, firmato il 1 agosto dalla direzione sanitaria aziendale e dalla dirigente del servizio infermieristico, si rivela tuttavia infruttuoso. Le segnalazioni giunte dalle direzioni dei rispettivi ospedali non tengono conto, infatti che i professionisti risultano indisponibili in quanto già in ferie o in procinto di usufruirne a breve. Il responsabile della Centrale operativa del 118 Giuseppe Galano, a quel punto messo alle strette e per assicurare il servizio li precetta. In un provvedimento protocollato venerdì scorso dispone la sospensione temporanea delle ferie di tutti i dipendenti assegnati in mobilità urgente all'unità operativa che dirige.



Scatta la rivolta: i diretti interessati chiedono tutela sindacale. I confederali (Cgil, Cisl e Uil funzione pubblica) in una dura nota puntano il dito su quella che viene considerata un'ingiustizia, ossia le ferie negate ad alcuni per consentire di fruirne ad altri. Dopo aver ribadito il diritto alle ferie di tutti e invitato i lavoratori destinatari di mobilità urgente «a rispettare le ferie estive già debitamente autorizzate» e la Direzione sanitaria della Asl «a prenderne atto» chiedono poi le dimissioni del responsabile della centrale del Servizio 118. La replica di Galano arriva a stretto giro: «Il 118 è un servizio salvavita che non può fermarsi mai. Domani (oggi ndr) ho un incontro con la direzione generale e sanitaria della Asl in cui troveremo una soluzione salvaguardando i diritti di tutti. Ciò detto mi riservo, sulla richiesta di dimissioni e sul discredito professionale e sul giudizio offensivo espresso in una nota nei miei confronti, di adire tutti i canali che la legge mi mette a disposizione a mia tutela e del servizio che rappresento».

«Sarebbe il caso - aggiunge Galano che è anche leader dell'Aaroi Emac, il sindacato di categoria degli anestesisti rianimatori della Campania - che prima di dare giudizi affrettati, i sindacati leggessero le disposizioni di servizio della direzione sanitaria con tutte le premesse e le motivazioni che le hanno indotte ad emanarle. Purtroppo le direzioni sanitarie dei presìdi ospedalieri non hanno fatto una doverosa e preliminare ricognizione sulla programmazione delle ferie che avrebbe consentito di attingere la mobilità nelle file del personale che ha già usufruito del riposo feriale e che in questo periodo di necessità risulta in servizio evitando così di vanificare un provvedimento e delle disposizioni della Direzione sanitaria aziendale tese a risolvere una grave necessità. Unità di personale e di professionisti che mi sono state assegnate in mobilità urgente per garantire la funzionalità delle rete dei soccorsi. Un istituto previsto per legge proprio a tutela del servizio. Per cui a quel punto non potendo io entrare nel merito della scelta sono stato costretto, nel mio ruolo d'istituto, ad emettere una doverosa e consequenziale disposizione di sospensione delle ferie. In poche parole ho risposto nell'unico modo possibile a garanzia dell'utenza in una situazione così configurata. In caso contrario - conclude - di fronte a un eventuale danno all'utenza, chiamato in causa a rispondere cosa avrei potuto dire nella contestazione di aver avuto risorse aggiuntive, poi non arrivate in servizio, per scongiurare la soppressione delle Postazioni 118?».



Un pasticcio insomma che ora si proverà a ricomporre. Stamattina nel confronto tra le parti, sarà individuato il bandolo della matassa. Quel che è certo è che i vertici dell'azienda sanitaria sono sempre più in affanno a causa della drammatica carenza di personale medico e infermieristico da impiegare nelle prime linee delle rete ospedaliera, nei pronto soccorso e sui mezzi e postazioni del 118.