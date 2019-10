Disagi e caos all'aeroporto di Napoli Capodichino. Il volo Rayanair FR6841 Napoli-Dublino delle 15,20 è rimasto fermo per circa un'ora sulla pista per mancanza di una hostess. Circa cento passeggeri hanno raccontato di essere rimasti per molto tempo sulla pista in attesa di salire a bordo. Il volo risulta imbarcato alle 16,25.

Giovedì 3 Ottobre 2019, 16:32

