Napoli, Manfredi su trasporti: «Nuovi treni linea 1 pronti per l'estate»

I nuovi treni della metro Linea 1 di Napoli dovrebbero entrare in funzione all' inizio dell'estate. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il primo dei 20 nuovi treni della spagnola CAF - 8 dei quali sono fermi nei depositi di ANM - è stato consegnato a marzo 2020. Ieri ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria) ha autorizzato l' avvio delle prove dinamiche dei nuovi convogli.

«L' assessore Cosenza sente quasi ogni giorno, dall' inizio dell' anno, ANSFISA - ha detto Manfredi - il passaggio alle prove dinamiche è molto importante perché è il segno che è stata superata la criticità dell' incidente avvenuto durante il collaudo. Ci aspettiamo che le prove dinamiche dei nuovi treni vadano a buon fine, poi ci sarà il pre-esercizio , che credo riusciremo a portare a termine in tempi limitati. Se andrà tutto bene, come credo - ha proseguito il sindaco - prima dell'estate il primo treno entrerà in esercizio. Per quelli successivi, che già sono a Napoli, stiamo concordando procedure accelerate di collaudo, che però dipendono dall'esito del collaudo del primo treno. Incrociamo le dita - ha concluso Manfredi- ma io sono fiducioso che finalmente avremo i nuovi treni» ha concluso.