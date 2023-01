Napoli, manifestazione contro l'abbattimento di 5 scuole

La manifestazione è in programma domani, martedì 24 gennaio, alle 14.30 in piazza Municipio. A protestare il Comitato genitori scuole pubbliche Napoli che si è convocato per chiedere chiarimenti al Comune in merito alla decisione di demolire e ricostruire 5 edifici scolastici, «senza chiarire dove verranno ricollocate le scuole e i nidi coinvolti durante i lavori».

Il caso investe i Colli Aminei, Secondigliano, Piscinola, Barra. Ma, in particolare, la Rocco Jemma di Materdei «non sembra proprio avere urgenza di essere addirittura demolita», è la tesi sostenuta dalle famiglie che fanno notare che ci sono altre costruzioni «escluse da questi interventi che sono state evacuate, a inizio 2023, perché inagibili, tra cui il nido Marcellino a via Manso».