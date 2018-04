Napoli, tutti in piazza per Nico alle 11.30: «Adesso rispettate le nostre regole»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 18 Aprile 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2018 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'appuntamento è fissato per questa mattina, alle 11.30, in piazza Matteotti, nei pressi della Posta centrale. Da qui il corteo sfilerà davanti alla Questura e si fermerà all'ingresso di Palazzo San Giacomo. Una manifestazione intitolata «Genitori in piazza», per dire basta all'alcol e alla droga che i ragazzi consumano liberamente nelle discoteche e nei bar. A organizzare la protesta, Patrizia Gargiulo, mamma di una ragazza di quasi diciotto anni e presidente dell'associazione «Donne per il sociale», una onlus nata per offrire supporti legali, psicologici e di mediazione familiare gratuiti a donne e bambini vittime di violenza. Non solo. L'associazione si occupa anche di informare gli adolescenti dei danni irreversibili causati dalla droga e dall'alcol. Grazie a «Donne per il sociale» sono stati organizzati una serie di incontri nelle scuole, con specialisti e addetti ai lavori. «Andremo avanti - spiega la Gargiulo - i ragazzi devono essere informati e consapevoli, solo così potranno evitare di finire nel tunnel delle dipendenze. Leggo della possibilità di comprare droga on line, assurdo. Si ordina e arriva a casa. Come può essere possibile? Qualcuno deve intervenire e fermare chi ha messo in piedi questo business».