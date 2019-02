Sabato 2 Febbraio 2019, 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre duemila guardie giurate sono partite in corteo da Piazza Mancini, a Napoli, nell'ambito dello sciopero nazionale due giornindetto per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro. La manifestazione, contemporanea a quella di Milano, si concluderà con un comizio in piazza Matteotti. Il contratto nazionale di lavoro delle 70 mila Guardie giurate non viene rinnovato dal 2015. L' ultimo incontro per il rinnovo, il 16 Gennaio scorso, è stato definito improduttivo dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, e Uiltucs-Uil.