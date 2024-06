Napoli, a “Mappatella beach” la manifestazione per le spiagge libere e senza inquinamento

Il mare libero di Napoli inizia a “mappatella beach”, alla Rotonda Diaz. Si è tenuta oggi, 1° giugno, un’iniziativa di Europa Verde per sensibilizzare i bagnanti, cittadini e turisti, al valore della difesa del verde e del diritto al blu, al libero accesso al mostro mare. La campagna è iniziata nell’arenile della rotonda perché «il "mappatella beach", ‒ ha spiegato Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra ‒ oltre ad essere una delle poche spiagge pubbliche cittadine ancora accessibile a tutti, è il simbolo delle nostre battaglie, da anni la abbiamo "adottata" difendendola da cialtroni, abusivi, incivili ed incuria».

«Prosegue la nostra campagna pluriennale di sensibilizzazione ‒ ha continuato Borrelli ‒ a difesa degli arenili e del mare. È davvero avvilente constatare che nel 2024 troppi fumatori non siano ancora in grado di gettare le cicche nei cestini o di conservarle in attesa di trovarne uno.

Ed è bene ricordare sempre che per smaltirle ci vogliono decine di anni. Senza dimenticare che sin troppo spesso le spiagge vengono ridotte ad immondezzai, si tratta di un fenomeno incivile che va combattuto ed estirpato a tutti i costi».

«Alla luce di quella che è stata la direttiva Bolkestein, ‒ ha aggiunto Nelide Milano, consigliere cittadino dei Verdi ‒ di quanto e di come si è espresso il Consiglio di Stato, l’importanza delle spiagge pubbliche, ovvero del diritto all’accesso al mare e alla garanzia per il cittadino di poter accedere liberamente, è un concetto che va ribadito con forza. Questo è un luogo simbolico. È un luogo simbolico perché si presta spesso a situazioni di degrado che solo grazie a un attento monitoraggio da parte del cittadino può essere garantito e tutelato».

«Siamo qui stamattina sulla spiaggia del lido Mappatella ‒ ha dichiarato Lorenzo Pascucci, consigliere della I Municipalità ‒ perché è importante dare un segnare per i nostri mari, per le nostre spiagge. Soprattutto con questi portacicche. Con questi noi intendiamo trasmettere un messaggio molto importante: servono ad evitare che i fumatori disperdano nei nostri mari e nell’ambiente le cicche di sigarette, che, come sappiamo, sono tra le principali cause di inquinamento. Del mare come dei nostri territori, rilasciando sostanza nocive come la nicotina, contenute anche nel filtro».

Nonostante la scarsa affluenza, dovuta anche alla pioggia, alcuni giovanissimi sono intervenuti alla campagna. Per venerdì prossimo è stata annunciata una nuova giornata in difesa del mare e dell’ambiente. «La nostra battaglia continua ‒ ha concluso Borrelli ‒ e combatteremo ancora per le spiagge libere. Chiuderemo la campagna a Napoli con due iniziative per la settimana prossima. La prima su “mappatella beach”, simbolo della riappropriazione dei cittadini delle spiagge e la seconda sotto la casa dei Macor, camorristi che hanno preso da 30 anni un palazzo di proprietà pubblica. Vogliamo spiagge e città libere».