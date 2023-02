Napoli, striscioni in piazza Dante: manifestazione per il caso Cospito

Due striscioni e varie bandiere che si agitano tra la gente. A piazza Dante una manifestazione di protesta per l'applicazione del 41-bis nel caso di Alfredo Cospito, l'anarchico che sta scontando la sua pena da dieci anni. Sullo striscione bianco steso sull'asfalto della piazza nel centro di Napoli si legge: «Solidarietà ad Alfredo Cospito. Abolire ergastolo e 41-bis». Un secondo striscione, di dimensioni ridotte, recita invece: «Capitalismo = morte; Stato = terrorista; fuori Alfredo dal 41-bis». Diverse le persone che hanno sfidato le basse temperature di questo sabato di inizio febbraio per riunirsi e far sentire la propria voce in una vicenda che sta alimentando il dibattito in tutta Italia da diversi giorni. Una manifestazione, quella in piazza Danta, che sembra richiamare quella in corso in queste stesse ore a Roma.