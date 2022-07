Napoli, manifesto pubblicizza un parrucchiere «abusivo»

Pubblicità abusiva: a Scampia, in via Piedimonte d’Alife, i vigili urbani notano un cartellone 6x3, senza la prescritta autorizzazione comunale che riguarda l’attività di un «noto parrucchiere». Dopo il verbale di accertamento, a seguito di una serie di incongruenze emerse, decidono di eseguire altre indagini amministrative. Tali operazioni fanno emergere una difformità fra quanto dichiarato all’Agenzia delle entrate e quanto reclamizzato sul tabellone: l’attività è risultata sprovvista di qualsiasi tipo di autorizzazione. Da qui la segnalazione al Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza per gli accertamenti fiscali del caso.

APPROFONDIMENTI CRONACA Costiera sorrentina, al via i controlli con metal detector e cani... PESCARA Litigano, lei sferra un calcio alla vetrata: il giovane compagno... L'OPERAZIONE Sigarette di contrabbando, a Napoli record di sequestri