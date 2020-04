Napoli, manufatto abusivo sequestrato dalla polizia municipale in Salita Ventaglieri

Agenti della polizia municipale di Napoli del reparto tutela edilizia e tutela ambientale hanno individuato un manufatto completamente abusivo in Salita Ventaglieri nella municipalità Avvocata-Montecalvario e ne hanno denunciato alla magistratura i responsabili per invasione di terreni pubblici al fine di trarne profitto. L'immobile impegnava una superficie di 60 metri quadrati.

Al momento risultano realizzate le pareti perimetrali alte 3 metri, edificate in blocchi di lapil-cemento intervallati da travi in ferro sorrette da un cordolo in calcestruzzo. Gli agenti hanno sottoposto a sequestro con apposizione di sigilli, il manufatto in muratura, in fase di costruzione, edificato su un suolo di proprietà comunale. Sono in corso ulteriori accertamenti.

