Avvocato di Marano aggredito con un machete. I fatti si sono verificati nella serata di ieri, all'altezza del corso Mediterraneo. A minacciare e aggredire l'avvocato, Beniamino Esposito, un uomo di 79 anni, che risiede a pochi metri dall'abitazione del legale. Motivo dell'aggressione? L'avvocato Esposito difende una persona che ha avviato un'azione legale proprio contro il 79 enne. L'uomo, in pratica, non gradirebbe tale impegno e in più di un'occasione avrebbe minacciato il legale. Sul luogo della lite sono giunti i carabinieri della locale Compagnia, contattati dai vicini e dalla moglie dell'avvocato. L'anziano è stato fermato dai militari dell'Arma e condotto in caserma. Sequestrato il machete e un martello che erano stati occultati in un box. © RIPRODUZIONE RISERVATA