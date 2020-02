Banditi scatenati nel comune di Marano. Due i furti messi a segno nel corso della notte. I malviventi hanno fatto irruzione nella popolosa periferia della città, in via San Rocco, penetrando all'interno di un'agenzia di scommesse sportive. Il danno non è stato ancora quantificato. Identica scena nella centralissima via Adda, dove i banditi, sempre nel corso della notte, hanno preso invece d'assalto il negozio di un fotografo.

Indagini in corso. Inferociti i residenti delle due frazioni, che lamentano l'assenza di telecamere di videsorveglianza e un adeguato servizio di pattugliamento da parte delle forze dell'ordine.

