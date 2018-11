Il business della camorra: così lo Stato pagava l'affitto al clan per le case confiscate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 28 Novembre 2018, 07:00

Per venticinque anni ha intascato gli affitti con rigore svizzero, mostrandosi interlocutore affidabile e disponibile. Per un quarto di secolo, è stato il «padrone di casa», o meglio, il proprietario di 16 case date in fitto ad altrettanti inquilini, parliamo di gente onesta, lavoratori e padri di famiglia. Una storia di ordinaria vita vissuta alle porte di Napoli, che entra spedita in un fascicolo della Dda di Napoli, che punta a fare chiarezza sullo strano caso dei 16 appartamenti messi in fitto a Marano. Siamo a Città giardino, zona residenziale diventata propaggine del Vomero e dei Camaldoli, il caso riguarda Vincenzo Polverino, imprenditore nel campo edile e immobiliare imparentato alla dinasty criminale che da decenni controlla un pezzo di area metropolitana.