Venerdì 30 Novembre 2018, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'atto compiuto ai danni della struttura di accoglienza per migranti di Marano è un'azione violenta che solo per pura fortuna non ha prodotto danni alle persone». Questo il commento del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, rispetto all'atto intimidatorio subito ieri dalla struttura per migranti di Marano, gestita dal consorzio Gesco sociale a cui è stata bruciata la porta. «Sono certo - ha aggiunto - che le forze dell'ordine sapranno fornire immediate e concrete risposte investigative». Il sindaco ha infine espresso «piena solidarietà» al Consorzio di Cooperative Gesco, agli ospiti e agli operatori sociali del centro di accoglienza.