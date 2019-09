Martedì 10 Settembre 2019, 13:49

I carabinieri della stazione di Marano di Napoli, con il supporto del reggimento Campania, hanno scoperto che un 47enne maranese, già noto alle forze dell’ordine, aveva allestito un autolavaggio abusivo nel suo garage in via Poggio Vallesana. Le acque reflue, per giunta, finivano direttamente negli scarichi fognari della città.L’uomo è stato denunciato per cambio di destinazione d’uso di immobile e smaltimento illecito di acque reflue; il garage è stato sottoposto a sequestro.