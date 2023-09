Napoli corre con la terza edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon. Appuntamento domenica alle 8 con un doveroso ricordo di due minuti di silenzio per Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso lo scorso 31 agosto. Piazza del Plebiscito centro nevralgico della maratona di Napoli che, assieme alle altre distanze, la mezza maratona competitiva, la Sea Run 12 km non competitiva e la ludico motoria di 4 e 8 km, promette di portare in strada per una giornata di sport 2.500 affezionati podisti.

Il percorso vivrà i momenti più emozionanti con la partenza e l'arrivo in piazza del Plebiscito e si svilupperà toccando alcuni dei luoghi storici e dei monumenti più famosi della città, con gli spettacolari passaggi sul lungomare con vista sul Vesuvio, a ridosso di Maschio Angioino, Castel dell'Ovo e teatro San Carlo e sul molo San Vincenzo. A dare il senso dell'internazionalità della rassegna, il fatto che ad oggi risultano iscrizioni di podisti di oltre 25 nazioni, di quattro diversi continenti (Africa, Asia, America ed Europa), con rappresentanti di gran parte delle nazioni europee ma anche di Brasile, Canada, Filippine, Kenya, Stati Uniti e Sud Africa.

Oggi pomeriggio apertura delle attività del villaggio, il cuore pulsante della competizione podistica, dove saranno allestiti gli stand e saranno ricavate le aree presso le quali gli iscritti potranno ritirare pacchi gara e pettorine in vista della maratona, della mezza maratona e della Sea Run. Numerose le iniziative previste all'interno del villaggio e nelle aree limitrofe, specie nella giornata di domani, quella che precede le gare ufficiali. Domani sono in programma anche le due passeggiate tra le bellezze della città, Fast Walk e Magic Walk.

Divieto di transito veicolare eccetto i veicoli di emergenza e di soccorso, delle forze dell'ordine e degli organizzatori, nelle seguenti strade: piazza del Plebiscito, nelle carreggiate antistanti l'edificio della Prefettura e l'edificio del Commiliter (palazzo Salerno), via Cesario Console, via Nazario Sauro, via Partenope, piazza Vittoria, via Caracciolo, viale Dohrn, piazza della Repubblica, via Sannazaro, piazza Sannazaro, viale Gramsci, largo Sermoneta, via Acton, via Cristoforo Colombo, via Vespucci, rotonda Duca degli Abruzzi, rotonda Sant'Erasmo, via ponte della Maddalena, via Volta, rotonda Volta, via Volta, via Marina, via De Gasperi, via Depretis, piazza Bovio, corso Umberto, piazza Municipio, via V. Emanuele, via San Carlo, piazza Trieste e Trento; via Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria, eccetto i veicoli dei residenti, dei disabili muniti di contrassegno H, di emergenza e di soccorso e delle Forze dell'Ordine che potranno circolare a senso unico alternato. Istituito il senso unico di circolazione in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia e in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di via Gaetano Filangieri; divieto di sosta con rimozione forzata su via Cesario Console, viale Gramsci e viale Dhorn.

"Napoli per Napoli" è un momento di sensibilizzazione ed educazione ambientale e cura del verde voluto dal sindaco, con il coordinamento dell'assessorato al Verde del Comune. Previsti momenti di musica, intrattenimento e aggregazione, in punti strategici del tracciato. L'isola che non c'è corre per la ricerca scientifica alla Neapolis Marathon. Tredici atleti correranno come simbolo dell'ultimo miglio che separa dalla cura definitiva del diabete di tipo 1. L'intero ricavato sarà devoluto a Fondazione Italiana diabete che supporta e finanzia la ricerca scientifica in Italia e nel mondo.