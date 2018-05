Napoli di corsa contro la violenza: la lunga maratona dei duemila

Domenica 27 Maggio 2018, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle 10.08 oltre duemila persone iniziano la maratona «Corri contro la violenza», la prima organizzata dall’associazione Artur che vede in prima fila Maria Luisa Iavarone, mamma di Arturo barbaramente accoltellato nel dicembre scorso. In strada gente comune e istituzioni si tengono la mano perché ogni passo fatto insieme ha un grande significato. Gli assessori Palmieri e Borriello in rappresentanza del Comune di Napoli, l’assessore Fortini per la Regione Campania e poi ancora Gennaro Migliore, già sottosegretario di Stato al ministero della giustizia, il questore Antonio De Iesu, il comandante della polizia municipale Ciro Esposito e tantissimi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo come Patrizio Oliva, Pino Maddaloni, Davide Tizzano, Massimiliano Rosolino, Rosalia Porcaro.Ai nastri di partenza con Arturo tanti studenti delle scuole napoletane. Arriva alcuni minuti dopo il via anche il sindaco Luigi de Magistris: «Napoli c’è, in piazza e tutti i giorni lotta contro la violenza. Questa manifestazione è anche un mano tesa verso i giovani che sbagliano». Diciannove minuti e 20 secondi dopo c’è il vincitore: è Salvatore Forino 32enne di Miano che corre per l’Associazione Asd La Corsa.