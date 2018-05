Duemila di corsa contro le babygang, l'emozione di Arturo: «Siete straordinari»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 28 Maggio 2018, 10:24 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 10:24

La lunga cicatrice che scorre sul collo è ancora rossa. Ci vorrà tempo prima che si schiarisca al punto da diventare un segno poco visibile. Quello che resterà ancora visibile per lungo tempo su Arturo, sono i segni invisibili del trauma, dell'aggressione scellerata di quattro ragazzini più o meno della stessa età che un pomeriggio prenatalizio scelsero lui come vittima da aggredire e ridurre in fin di vita. Venti coltellate, tra cui quella alla giugulare che avrebbe potuto mettere fine alla sua vita di diciassettenne, che parlano di una rabbia incontrollabile, furiosa, impietosa. Ieri in piazza del Plebiscito Arturo ha potuto toccare con mano quanto la Napoli onesta e retta sia dalla sua parte, grazie alla maratona breve «Corri contro la violenza» organizzata dalla Fondazione Artur nata proprio in seguito alla tragica esperienza vissuta dallo studente accoltellato in Via Foria. Un messaggio sociale che ha visto una straordinaria partecipazione, con tutti pronti a tendere la mano e abbracciare Arturo, fargli sentire la propria energia e rassicurarlo sul proprio futuro.Il ragazzo si concede a selfie e sorrisi, ma resta un po' sulle sue per una timidezza dovuta probabilmente a quei duemila estranei che sono arrivati in piazza del Plebiscito per lui. Non si è allontanato un attimo dal papà Vittorio, e ha percorso l'intero tragitto insieme a lui, con la pettorina numero 1 e 2. L'esperienza drammatica ha avuto la capacità di riavvicinarli molto. Da quando è uscito dall'ospedale, infatti, vive lontano da quella via Foria che si è sporcata del suo sangue. Tempo fa ha anche dichiarato che una volta diplomato andrà a studiare lontano da Napoli. «Ci sto ancora pensando, ma vediamo. Per ora non cambio idea perché credo di sentirmi più sicuro altrove. Certo, tutte queste persone in piazza mi fanno coraggio, però serve un coraggio ancora più imponente» riesce a dire.