Napoli, una maratona contro la violenza: «Campi estivi per i ragazzi a rischio»

Martedì 22 Maggio 2018, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 10:44

Cinque chilometri da percorrere per dire no alla violenza e insieme raccogliere un po' di fondi da utilizzare proprio per cercare di recuperare quei ragazzi che della violenza hanno fatto un modo di vivere. Una maratona voluta con forza da Maria Teresa Iavarone, la mamma dello studente diciassettenne accoltellato al petto e alla gola e vivo per miracolo. Un branco di piccoli criminali, in un pomeriggio prenatalizio, nell'affollata via Foria, avvicinò Arturo con il pretesto dell'ora e sfogò su di lui una violenza assurda. Uno dei minorenni afferrò il ragazzino alle spalle e lo tenne immobilizzato per consentire al complice di sferrare le prime coltellate, poi aggiunse le sue. Le lame sfiorarono un polmone e si fermarono a pochi millimetri dalla giugulare. La Iavarone ricorda anche quei drammatici momenti nel corso della presentazione di questa maratona per la legalità, ieri mattina, nella sala giunta di Palazzo San Giacomo. E lo fa per dire che il ricavato della manifestazione sportiva servirà a coprire le quote necessarie a finanziare i campi estivi per venti ragazzi a rischio sottoposti alla misura della «messa alla prova».Una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire a una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo. Non solo. Nel tentativo di essere maggiormente incisivi, con l'obiettivo di scuotere le coscienze di chi troppo presto ha scelto di intraprendere la strada della violenza e dell'illegalità, «i campi estivi - spiega meglio la Iavarone - saranno organizzati nei beni confiscati a mafia e camorra messi a disposizione da Libera e Polis». Don Tonino Palmese, vicario episcopale della Chiesa di Napoli per la giustizia e la carità e presidente della Fondazione Polis per i familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata, non ha dubbi: «Siamo stati subito d'accordo: accoglieremo i ragazzi con grande gioia, faranno esattamente quello che fanno gli altri: dal lavoro nei campi a quello in cucina, ma anche sport e attività ludiche. E soprattutto avranno modo di confrontarsi con i parenti di chi ha perso la vita senza alcuna ragione e toccare con mano il loro dolore. Sono ragazzi che vanno aiutati, e a noi va il compito di farlo. Dobbiamo spiegare loro che una alternativa esiste sempre ed è quella di fare comunità: i ragazzi, soprattutto quelli più a rischio, devono imparare a stare insieme, ed è quello che cercheremo di fargli fare».