Napoli riaccoglie la maratona dopo 7 anni: al via la Neapolis Marathon

Napoli, 9 novembre - Dopo sette anni la Maratona torna a Napoli. Per la prima volta sotto le insegne della SSD Neapolis Marathon alla sua prima edizione. La manifestazione, che vede come main sponsor Italiana Assicurazioni, vedrà gli atleti in corsa tra le bellezze paesaggistiche e monumentali della città. L’evento si svolgerà domenica 14 novembre, lungo un tracciato di 21,0975 chilometri, il quale sarà percorso due volte dagli atleti che si cimenteranno nella classica distanza dei 42 chilometri e 195 metri. Come spiegato dagli organizzatori nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara tenutasi questa mattina al Maschio Angioino, l’evento aprirà i battenti venerdì 12 novembre con il Neapolis Marathon Village, allestito in Piazza del Plebiscito, dove atleti e turisti potranno intrattenersi con le molteplici iniziative del programma. Il percorso della maratona - condiviso in parte con le altre competizioni della kermesse come la Mezza Maratona, la Neapolis Sea Run e la Neapolis Fast Walk, la gara di camminata veloce - inizia da piazza del Plebiscito, con partenza alle 8:30, attraversando tutto il lungomare di Mergellina fino a largo Sermoneta, dove si trova la fontana del Sebeto, per poi ritornare verso il centro antico, passando attraverso il molo San Vincenzo, zona di competenza della Marina Militare che ha collaborato all’organizzazione della corsa, ed il corso Umberto.

«Quello che abbiamo disegnato e sul quale si confronteranno gli atleti in gara domenica 14 novembre, è un tracciato studiato e valutato dal team di Neapolis Marathon, tecnicamente molto valido, senza asperità di rilievo e con pochi tratti in basolato, che toccherà alcuni dei luoghi simbolo della città di Napoli, tra i quali spicca il lungo transito al molo San Vincenzo, quasi quattro chilometri tra andata e ritorno, che rappresenta una novità assoluta per una prova podistica e per la quale ringraziamo per la piena disponibilità la Marina Militare», spiega il presidente della Ssd Neapolis Marathon, Maurizio Marino.

L’evento, patrocinato dal comune di Napoli, ha visto il sostegno in prima linea degli assessori Emanuela Ferrante e Antonio De Iesu. «Abbiamo fatto tutto in tempi record per consentire lo svolgimento della manifestazione, dando un segnale di presenza da parte del Comune», spiega l’assessore allo Sport, Ferrante. Interpellata sullo stato dell’impiantistica sportiva in città, l'assessore precisa: «Stiamo effettuando una prima ricognizione di tutti gli impianti sportivi. Il Palavesuvio, ad esempio, è una struttura eccezionale per la quale ci sono dei lavori ancora in corso grazie ad un importante progetto finanziato da Città di Metropolitana. Dobbiamo capire se il Comune potrà gestire da solo queste strutture, economicamente impegnative, con pochissimi dipendenti e zero apporti economici. Per quanto riguarda i parcheggi sotteranei dello Stadio Maradona, stiamo visionando le piantine risalenti al 1990 per verificare l'agibilità dei luoghi.» L’Assessore alla Polizia Municipale De Iesu è invece intervenuto a margine della conferenza stampa avvertendo i napoletani degli eventuali disagi sul fronte della mobilità: «Abbiamo svolto delle riunioni tecniche con il comando di polizia municipale e gli organizzatori della Maratona. Sfrutto l’occasione per comunicare ai cittadini che sarà una giornata bellissima all’insegna dello sport ma, inevitabilmente, ci saranno dei disagi per cui chiedo anche un po’ di pazienza. Conoscere l’itinerario serve a modulare le esigenze di spostamento dei cittadini con l’orario della maratona.»

Nel corso della presentazione è intervenuto anche il campione olimpico di pugilato Patrizio Oliva, tra i principali volti della società sportiva Milleculure - presieduta da un altro olimpionico, lo schermidore Diego Occhiuzzi - la cui mission principale è l’accesso della pratica sportiva di tutti i cittadini, specialmente quelli più svantaggiati da un punto di vista sociale e fisico. «La Maratona è importante per Napoli, non solo a livello agonistico. Serve a promuovere lo sport che è in primis uno strumento sociale, di prevenzione da malattie e di lotta all'illegalità. Lo sport porta con sé dei valori importanti che aiutano i giovani a divenire persone migliori», ha affermato l’ex pugile ed ex commissario tecnico della nazionale italiana di pugilato. Infine, hanno plaudito e supportato l'iniziativa il presidente della Fidal Campania, Bruno Fabozzi, che ha sottolineato l'importanza dell'atletica leggera, troppo spesso trascurata anche delle istituzioni, ed il vicepresidente nazionale di Coldiretti, Gennarino Masiello.