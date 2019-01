Napoli, marcia anticamorra dai Tribunali a Forcella: «Non lasciamo soli Gino e Mario»

Sabato 19 Gennaio 2019, 15:24 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2019 15:26

È stata una vera marcia della legalità quella che è partita dalla pizzeria di Gino Sorbillo in via Tribunali e che ha raggiunto Forcella, per chiudersi davanti alla pizzeria di Mario Granieri. Una cinquantina di cittadini e di rappresentanti delle istituzioni locali ha voluto essere presenti per manifestare la propria vicinanza ai commercianti vessati dalla criminalità.La manifestazione è iniziata con un flashmob davanti alla pizzeria di Sorbillo durante il quale alcuni ragazzi hanno recitato poesie di Eduardo De Filippo e intonato “Napul'è” di Pino Daniele. Poi tutti in marcia verso la pizzeria di Granieri.«Non ci arrendiamo - commentano i due pizzaioli - perché viviamo in questa città e siamo figli di questi quartieri. Non sappiamo chi sia stato a mettere le bombe per cercare di intimidirci, ma possiamo dirgli che non ci è riuscito. Questi episodi ci danno ancora più forza e ci spronano ad andare avanti. Abbiamo avuto centinaia di attestati di solidarietà e crediamo che la parte migliore di Napoli sia con noi. Continueremo a fare il nostro lavoro senza abbassare la testa».