Napoli, decine di topi morti nel mare di Nisida

Decine di topi morti in acqua a Nisida, l'isolotto alla periferia di Napoli. L'allarme dei bagnanti, che hanno documentato il fatto con i loro smartphone, è stato raccolto dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto l' intervento dell'Arpac, l'Agenzia Protezione Ambientale della Campania per scoprire le cause.

APPROFONDIMENTI VIDEO Topi morti galleggiano in mare a Nisida: allarme tra i bagnanti... LA BALNEAZIONE Schiuma, rifiuti e pesci morti: il Comune di Pozzuoli dà lo... I RIFIUTI Napoli Est, topi intorno ai cassonetti: a Ponticelli si attende la... IL CASO Giungla al Mercatello tra rifiuti, topi e blatte «Parco,...

«Una sgradevolissima sorpresa - scrive Borrelli in un comunicato - ha atteso i bagnanti delle acque di Nisida nella giornata di giovedì. Decine di topi morti galleggiavano in mare in mezzo a chiazze di rifiuti, evidente frutto di sversamento fognario. Una scena disgustosa che ha creato allarme tra i bagnanti che hanno ripreso la scena dell'insolito spettacolo con il cellulare. Abbiamo chiesto l'intervento del comune e dell'Arpac per risalire alle cause del fenomeno e per verificare che non ci siano pericoli per la salute pubblica».