Marechiaro, tutti al sole sui lettini sequestrati. Siamo nel lido abusivo al di sotto del Palazzo degli Spiriti, in una zona in cui l’accesso sarebbe interdetto – come segnalato dall’apposito cartello giallo – a causa del rischio crollo dell’antica quanto suggestiva struttura di epoca romana. Proprio qui, un paio di settimane fa (era il 9 luglio), ebbe luogo l’accoltellamento di un bagnino di quarantadue anni, che fu ferito all’addome con due fendenti. Per l’episodio, avvenuto a causa di «un lettino da liberare e da rimettere a posto nel tardo pomeriggio», gli uomini della Squadra Mobile hanno già fermato due sedicenni.

Ora, passate appena due settimane dal tentato omicidio, e nonostante una efficace intensificazione dei controlli “a terra” da parte delle forze dell’ordine, l’anarchia torna a impossessarsi di questa fetta di spiaggia nel cuore dell’oasi posillipina. Riecco il lido abusivo, con annessi lettini «a 5 euro al giorno». Ed è affollatissimo, al contrario di quelli regolari, che, naturalmente, «non possono sostenere questi prezzi così bassi», spiegano dall’Associazione Borgo Marechiaro.



L’abusivismo, dunque, torna subito di casa nei pressi della “fenestella”. Almeno nei dintorni del Palazzo degli Spiriti, spiaggia a disposizione di chi, semplicemente, se la prende. E cioè delle baby-gang e di chi non segue le norme. Come segnalano dall’associazione del Borgo, «ieri mattina, i ragazzini e i bagnanti si sono nuovamente impossessati dei lettini che erano stati sequestrati dalle forze dell’ordine nei giorni scorsi. Erano stati legati, sigillati e posizionati nei pressi del Palazzo degli Spiriti. Non c’era un altro posto in cui metterli, ci hanno spiegato gli agenti». Difficile, insomma, trovare una location sicura per gli accessori balneari abusivi sequestrati in seguito all’accoltellamento del 9 luglio.

Via i sigilli, quindi, da parte di chi non rispetta le leggi. Sigilli-bluff, e di nuovo centinaia di bagnanti su un lido abusivo, teatro di un crimine recente e sui lettini sequestrati di una fetta di mare in cui sarebbe vietato l’accesso. Quest’angolo di Marechiaro, non dato in concessione ai privati né gestito in alcun modo dalle istituzioni, è un Far-West selvaggio sul Mediterraneo dove le norme non esistono. Il recupero dell’ex villa romana del primo secolo a.C., pericolante e sorretta da barbacani di legno sempre più fragili, potrebbe rilanciare in un colpo solo la legge e l’indotto in questo angolo di paradiso. Invece niente. E, oltretutto, l’illegalità diffusa non è tutto, nei pressi del Palazzo degli Spiriti. Il fattore “pericolo” è dietro l’angolo. Anzi, è dietro le mura dell’antica struttura del Pausilypon a rischio crollo: da qui si tuffano ogni giorno decine di ragazzini, rischiando letteralmente la vita. Un volo di una ventina di metri che parte dalla cima della struttura romana raggiunta dopo una scalata altrettanto pericolosa. I feriti e le ambulanze sono di casa, in questo punto di Marechiaro.



È una zona piena di contrasti, questa del borgo posillipino. Contrasti che in estate si intensificano ed esplodono sotto gli occhi di tutti. Da un lato, c’è la Marechiaro dei lidi a norma e dei ristoranti vip. Dall’altro lato, ma a distanza di pochi metri, c’è la Marechiaro delle centinaia di bagnanti selvaggi, tra il sopracitato Palazzo degli Spiriti e lo Scoglione (che fu teatro, a sua volta, di un altro grave accoltellamento a maggio del 2022. I protagonisti, anche in quel caso, erano minorenni). La sicurezza, a Marechiaro, cammina a braccetto con la necessità di far rispettare le regole: «Chi opera nei lidi abusivi in zona offre lettini a 5 euro - proseguono dall’Associazione del Borgo - E questo genera una concorrenza inaccettabile per i lidi regolari, che ne risentono. 5 euro è un prezzo impossibile da sostenere per gli stabilimenti balneari, uno dei quali ieri era semivuoto». Il lido abusivo rinato e strapieno. Le strutture che rispettano le regole (e pagano le tasse), al contrario, vanno in sofferenza. Altri rebus da risolvere per il bene della sicurezza e della legalità. «Ringraziamo la Questura e le altre forze dell’ordine - chiosano dall’Associazione - il piano di controlli messo in campo sta funzionando in maniera efficace nelle strade del Borgo: i Carabinieri sorvegliano l’accesso a Marechiaro, la polizia agisce in piazzetta e i vigili operano per multare le auto in divieto».