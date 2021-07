Napoli, tornano in spiaggia i lettini sequestrati a Marechiaro: scatta la denuncia

Stamattina gli agenti del Commissariato Posillipo e della Squadra Sommozzatori dell’Ufficio Prevenzione Generale, a bordo di gommone e acquascooter, hanno accertato che su una spiaggia nei pressi del Palazzo degli Spiriti a Marechiaro erano stati posizionati dei lettini destinati al noleggio e già sottoposti a sequestro lo scorso 5 luglio. Gli operatori hanno denunciato un 69enne napoletano per violazione dei sigilli, occupazioni e innovazioni abusive e per abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata.

Inoltre, hanno rinvenuto in via Marechiaro, all’interno di una caverna ricavata dalla scogliera sul mare, 17 sedie da mare e quattro pozzetti frigo contenenti numerose bibite e alimenti destinati alla vendita abusiva sul suolo pubblico e li hanno sequestrati.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Napoli: sedie, lettini e tavolini a Marechiaro, denunciato il gestore... L'AMBIENTE Inquinamento e accessi vietati, a Napoli tre spiagge pubbliche su... LE RIAPERTURE Ripartono lidi balneari e piscine, a Napoli è boom di...