Napoli, la rivolta di Marechiaro: «Assurdo negare i bagni»

«Il tratto di costa è unico, mi devono spiegare perché a Marechiaro non si può fare il bagno, quando ci troviamo a 500 bracciate da Posillipo». I titolari dei lidi sono sconcertati. Già per i turisti è difficile raggiungere il posto se poi una volta arrivati si trovano il mare negato allora sono dolori. Eppure sarà così fino a quando i nuovi rilievi dell'Arpac previsti all'inizio della prossima settimana non daranno l'ok alla balneazione.

